Голка для анестезії Медікеа (Needle for anesthetics)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Кривий Ріг
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 26G x 3 1/2 (0,45мм x 88мм) №1
Допомога-I
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 25G x 3 1/2 (0,5мм x 88мм) №1
Допомога-I
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Незалежності України, 26
85.1 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
128.4 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
133.6 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К
136.2 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
138.3 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
39,12
Економія при броні: -1,56 грн
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
140.2 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 26G x 3 1/2 (0,45мм x 88мм) №1
Допомога-I
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
142.2 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Помічна, вул. Перемоги, 62
151.4 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Сагайдачного Гетьмана, 8-Б
202.6 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Копили, вул. Запорожця Ігоря, 2-Б
204.8 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Захисників України, 2-А/1
219.7 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Криве Озеро, вул. Верхня, 1
226.1 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 25G x 3 1/2 (0,5мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шахтарське, вул. Захисників України, 15/1
229.5 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 2-й, 16-А
240.1 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 122/1-Б
244.0 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Білогрудівська, 1-Б
250.3 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 50
252.3 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гребінка, вул. Незалежності, 11-Б
254.9 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
256.2 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I