Голка для спінальної анестезії Медікеа (Needle for spinal anesthesia)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
4.6 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
В містах поряд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
67.5 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
48,48
Економія при броні: -3,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Соборна, 20
67.5 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 22G x 4 3/4 (0,7мм x 120мм) №1
Допомога-I
89,49
Економія при броні: -4,91 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Верхівцеве, вул. Українська, 1
98.0 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 26
127.3 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
132.4 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 52-Б
134.2 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
136.1 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестин, вул. Шиндлера, 91
170.3 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, вул. Гірняків, 26
171.3 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Досвід довіра допомога
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 24/37
197.5 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Опішня, вул. Перемоги, 4
237.8 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чугуїв, вул. Музейна, 14
247.4 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека низькі ц
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, вул. Муратова Ігоря, 9
248.1 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
250.1 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
250.2 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
250.3 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
250.3 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 46
251.1 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 46
251.1 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I