Голка для спінальної анестезії Медікеа (Needle for spinal anesthesia)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Миколаїв
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, просп. Миру, 30/194-Н
124.0 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 52-Б
148.2 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
149.0 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Первомайськ, вул. Варварівська, 1
150.4 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
151.1 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 26
166.5 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Криве Озеро, вул. Верхня, 1
167.2 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Верхівцеве, вул. Українська, 1
241.2 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 50
241.6 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Пасхаліна Юрія, 55
252.0 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
261.1 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, вул. Гірняків, 26
261.9 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тростянець, вул. Соборна, 50
271.0 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Соборна, 20
286.1 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 22G x 4 3/4 (0,7мм x 120мм) №1
Допомога-I
89,96
Економія при броні: -5,38 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
286.2 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
46,90
Економія при броні: -1,68 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Богуслав, вул. Шевченка Тараса, 26
301.8 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 114
303.9 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Золотоноша, вул. Захисників України, 2-А/1
304.5 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I