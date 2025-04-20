Київ
Голка для спінальної анестезії Медікеа (Needle for spinal anesthesia)

Голка для спінальної анестезії Медікеа (Needle for spinal anesthesia)

Львів (адресу не вказано)
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
52.2 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
67,11 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 30
139.9 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
67,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 4
181.0 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
66,17 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Миру, 9
181.8 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
37,76 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
218.1 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
65,79 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Мазепи Івана, 31-Д
226.3 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
72,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 38
226.9 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
67,01 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Гнівань, вул. Соборна, 55
322.9 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
49,69 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 114
373.2 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
65,97 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тростянець, вул. Соборна, 50
405.8 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
45,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тетіїв, вул. Соборна, 19
411.5 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
46,14 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тетіїв, вул. Драча Івана, 26-А
411.6 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
72,68 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
464.4 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
65,92 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
464.5 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
66,07 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
464.9 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
76,20 грн
Дешево
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 1
464.9 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
76,11 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
465.1 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
76,17 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
465.1 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
72,74 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 50
465.5 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
72,36 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
465.6 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 22G x 4 3/4 (0,7мм x 120мм) №1
Допомога-I
54,90
Економія при броні: -17,69 грн
37,21 грн
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