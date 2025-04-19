Голка для спінальної анестезії Медікеа (Needle for spinal anesthesia)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Соборна, 20
7.8 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 22G x 4 3/4 (0,7мм x 120мм) №1
Допомога-I
88,84
Економія при броні: -4,26 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
7.8 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
47,27
Економія при броні: -2,05 грн
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Соборна, 2
7.6 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Верхівцеве, вул. Українська, 1
53.0 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
64.9 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестин, вул. Шиндлера, 91
107.3 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, вул. Гірняків, 26
114.6 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 26
119.3 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
Досвід довіра допомога
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 24/37
128.1 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
131.8 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 52-Б
134.5 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
134.7 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Опішня, вул. Перемоги, 4
168.4 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека низькі ц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Муратова Ігоря, 9
190.3 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
193.3 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
193.3 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
193.6 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
194.4 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
194.5 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
194.5 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
195.0 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I