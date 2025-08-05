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Комплект одягу акушерський Славна (Set of clothes obstetric Slavna)
Комплект одягу акушерський Славна (Set of clothes obstetric Slavna)
Запоріжжя
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Доступно в 13 аптеках у Запоріжжя
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
451,80
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
160,10
грн
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КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
409,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
3.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
195,90
грн
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КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
412,40
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
4.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
451,80
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
179,60
грн
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КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
451,80
грн
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Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
4.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
187,10
грн
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КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
451,80
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
5.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
195,80
грн
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КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
451,80
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
195,80
грн
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КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
451,80
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
8.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
451,80
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
8.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
169,70
грн
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КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
391,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Ювілейний, 29
10.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
412,40
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 5
10.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
169,70
грн
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КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
451,80
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
11.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
250,20
грн
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КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
431,00
грн
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В містах поряд
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 147
44.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
195,80
грн
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КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
424,40
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Марганець, вул. Незалежності, 27
45.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
195,80
грн
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КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
428,10
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Панікахи, 119-Б
60.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
189,80
грн
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КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
387,50
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
61.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
195,80
грн
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КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
280,80
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
61.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
278,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 45-Д
62.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
278,10
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
62.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
195,80
грн
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КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
328,00
грн
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