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Комплект одягу акушерський Славна (Set of clothes obstetric Slavna)

Комплект одягу акушерський Славна (Set of clothes obstetric Slavna)

Вінниця (адресу не вказано)
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Доступно в 5 аптеках у Вінниця
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
196,70 грн
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
325,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
237,70 грн
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
391,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
1.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
247,60 грн
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
532,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
5.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
195,10 грн
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
412,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 106
6.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
185,70 грн
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
278,90 грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46
58.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
331,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Бердичів, вул. Богунська, 22
72.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
452,80 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
74.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
509,50
Економія при броні: -15,28 грн
494,22 грн
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Київська, 5-А
101.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
229,30 грн
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
429,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
111.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
169,90 грн
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
412,50 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 52
111.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
185,60 грн
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
431,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 103
112.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
169,90 грн
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
451,80 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Хмельницький, вул. Тернопільська, 34-А
113.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
169,90 грн
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
387,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Хлібна, 14
114.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
261,20 грн
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
536,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 16
114.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
175,60 грн
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
451,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, пл. Перемоги, 10
114.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
195,90 грн
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
429,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Житомир, вул. Київська, 62
114.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
185,70 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 77
115.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
261,20 грн
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
536,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Київська, 77
115.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
261,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, шосе Сквирське, 224
130.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
451,80 грн
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