Київ
Комплект одягу акушерський Славна (Set of clothes obstetric Slavna)

Комплект одягу акушерський Славна (Set of clothes obstetric Slavna)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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Доступно в 10 аптеках у Кривий Ріг
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
195,90 грн
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
451,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
412,10 грн
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
171,00 грн
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
380,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
260,80 грн
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
412,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
177,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
336,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
181,60 грн
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
355,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кривий Ріг, пл. Химиченка Олександра, 1
6.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
443,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
7.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
181,70 грн
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
412,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
12.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
171,90 грн
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
195,70 грн
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
390,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
195,80 грн
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
451,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Е
30.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
194,00 грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
42.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
195,80 грн
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
351,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 13-А
49.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
189,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 38
61.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
266,50 грн
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
331,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Княжа, 83-В
82.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
261,20 грн
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
536,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 25-А
83.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
193,00 грн
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
412,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 122-А
86.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
201,50 грн
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
385,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, вул. Козацька, 86
86.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
260,80 грн
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