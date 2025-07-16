Київ
Комплект одягу акушерський Славна (Set of clothes obstetric Slavna)

Комплект одягу акушерський Славна (Set of clothes obstetric Slavna)

Чернігів (адресу не вказано)
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Доступно в 7 аптеках у Чернігів
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
195,90 грн
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
451,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
383,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
261,20 грн
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
583,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
390,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
184,40 грн
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
451,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
3.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
174,70 грн
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
412,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Коваленка Володимира, 142
3.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
195,90 грн
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
241,80 грн
В містах поряд
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славутич, кв-л Поліський, 3
36.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
195,90 грн
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
379,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Славутич, пл. Привокзальна, 7
37.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
182,20 грн
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
438,60 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зазим'я, вул. Лісова, 31-А
111.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
261,20 грн
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
528,70 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зазим'я, вул. Лісова, 55
112.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
261,20 грн
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
515,20 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
113.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
555,10 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Симоненка Василя, 107-А
113.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
174,40 грн
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Бровари, бульв. Незалежності, 6
114.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
193,90 грн
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
451,80 грн
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 14
115.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
451,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Набережна, 2
115.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
451,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-А
116.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
194,00 грн
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
429,70 грн
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Д
116.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №10 №1
Технокомплекс
195,90 грн
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
375,40 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
116.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
331,50 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Радунська, 13-А
117.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №20 №1
Технокомплекс
398,80 грн
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