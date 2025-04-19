Київ
Про товар
Ціни
Капрон кручений (Kapron twisted)
Капрон кручений (Kapron twisted)
Одеса
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
347.7 км
МАТЕРІАЛ АТРАВМАТИЧНИЙ ШОВНИЙ І ЛІГАТУРНИЙ (КАПРОН КРУЧЕНИЙ) 2 (М5) 50 м №1
Укртехмед
80,00
грн
Забронювати
Аптека низькі ц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Муратова Ігоря, 9
560.9 км
МАТЕРІАЛ АТРАВМАТИЧНИЙ ШОВНИЙ І ЛІГАТУРНИЙ (КАПРОН КРУЧЕНИЙ) 1 (М4) 50 м №1
Укртехмед
81,14
грн
Забронювати
МАТЕРІАЛ АТРАВМАТИЧНИЙ ШОВНИЙ І ЛІГАТУРНИЙ (КАПРОН КРУЧЕНИЙ) 2 (М5) 50 м №1
Укртехмед
99,92
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
567.8 км
МАТЕРІАЛ АТРАВМАТИЧНИЙ ШОВНИЙ І ЛІГАТУРНИЙ (КАПРОН КРУЧЕНИЙ) 1 (М4) 50 м №1
Укртехмед
92,92
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Лісопарківська, 4
572.1 км
МАТЕРІАЛ АТРАВМАТИЧНИЙ ШОВНИЙ І ЛІГАТУРНИЙ (КАПРОН КРУЧЕНИЙ) 2 (М5) 50 м №1
Укртехмед
67,77
грн
Забронювати
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню