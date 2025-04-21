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Капрон кручений (Kapron twisted)
Капрон кручений (Kapron twisted)
Кривий Ріг
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Муратова Ігоря, 9
306.8 км
МАТЕРІАЛ АТРАВМАТИЧНИЙ ШОВНИЙ І ЛІГАТУРНИЙ (КАПРОН КРУЧЕНИЙ) 1 (М4) 50 м №1
Укртехмед
92,80
грн
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МАТЕРІАЛ АТРАВМАТИЧНИЙ ШОВНИЙ І ЛІГАТУРНИЙ (КАПРОН КРУЧЕНИЙ) 2 (М5) 50 м №1
Укртехмед
102,50
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
313.2 км
МАТЕРІАЛ АТРАВМАТИЧНИЙ ШОВНИЙ І ЛІГАТУРНИЙ (КАПРОН КРУЧЕНИЙ) 1 (М4) 50 м №1
Укртехмед
92,92
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Лісопарківська, 4
317.6 км
МАТЕРІАЛ АТРАВМАТИЧНИЙ ШОВНИЙ І ЛІГАТУРНИЙ (КАПРОН КРУЧЕНИЙ) 2 (М5) 50 м №1
Укртехмед
67,77
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
391.3 км
МАТЕРІАЛ АТРАВМАТИЧНИЙ ШОВНИЙ І ЛІГАТУРНИЙ (КАПРОН КРУЧЕНИЙ) 2 (М5) 50 м №1
Укртехмед
80,00
грн
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