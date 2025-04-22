Київ
Про товар
Ціни
Капрон кручений (Kapron twisted)
Капрон кручений (Kapron twisted)
Чернігів
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
322.3 км
МАТЕРІАЛ АТРАВМАТИЧНИЙ ШОВНИЙ І ЛІГАТУРНИЙ (КАПРОН КРУЧЕНИЙ) 2 (М5) 50 м №1
Укртехмед
80,00
грн
Забронювати
Аптека низькі ц
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, вул. Муратова Ігоря, 9
380.1 км
МАТЕРІАЛ АТРАВМАТИЧНИЙ ШОВНИЙ І ЛІГАТУРНИЙ (КАПРОН КРУЧЕНИЙ) 1 (М4) 50 м №1
Укртехмед
81,14
грн
Забронювати
МАТЕРІАЛ АТРАВМАТИЧНИЙ ШОВНИЙ І ЛІГАТУРНИЙ (КАПРОН КРУЧЕНИЙ) 2 (М5) 50 м №1
Укртехмед
99,92
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
386.2 км
МАТЕРІАЛ АТРАВМАТИЧНИЙ ШОВНИЙ І ЛІГАТУРНИЙ (КАПРОН КРУЧЕНИЙ) 1 (М4) 50 м №1
Укртехмед
92,92
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Лісопарківська, 4
386.6 км
МАТЕРІАЛ АТРАВМАТИЧНИЙ ШОВНИЙ І ЛІГАТУРНИЙ (КАПРОН КРУЧЕНИЙ) 2 (М5) 50 м №1
Укртехмед
67,77
грн
Забронювати
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню