Брильянтовий зелений (Brilliant green)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 203 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ ЛІКОЛ розчин водно-спиртовий 1 % флакон-олівець 5 мл №1
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ ЛІКОЛ розчин водно-спиртовий 1 % флакон-олівець 5 мл №1
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ ЛІКОЛ розчин водно-спиртовий 1 % флакон-олівець 5 мл №1
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ ЛІКОЛ розчин водно-спиртовий 1 % флакон-олівець 5 мл №1
43,80
Економія при броні: -10,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ ЛІКОЛ розчин водно-спиртовий 1 % флакон-олівець 5 мл №1
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ ЛІКОЛ розчин водно-спиртовий 1 % флакон-олівець 5 мл №1
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ ЛІКОЛ розчин водно-спиртовий 1 % флакон-олівець 5 мл №1
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ ЛІКОЛ розчин водно-спиртовий 1 % флакон-олівець 5 мл №1
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ ЛІКОЛ розчин водно-спиртовий 1 % флакон-олівець 5 мл №1
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ ЛІКОЛ розчин водно-спиртовий 1 % флакон-олівець 5 мл №1
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ ЛІКОЛ розчин водно-спиртовий 1 % флакон-олівець 5 мл №1
ФЛАКОН-МАРКЕР ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА НАНЕСЕННЯ РОЗЧИНІВ ЗОВНІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ FLOMED® - БРИЛЬЯНТОВОГО ЗЕЛЕНОГО 3 мл №1
Афаліна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ ЛІКОЛ розчин водно-спиртовий 1 % флакон-олівець 5 мл №1
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
1.8 км
БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ ЛІКОЛ розчин водно-спиртовий 1 % флакон-олівець 5 мл №1
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ ЛІКОЛ розчин водно-спиртовий 1 % флакон-олівець 5 мл №1
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ ЛІКОЛ розчин водно-спиртовий 1 % флакон-олівець 5 мл №1
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
ФЛАКОН-МАРКЕР ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА НАНЕСЕННЯ РОЗЧИНІВ ЗОВНІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ FLOMED® - БРИЛЬЯНТОВОГО ЗЕЛЕНОГО 3 мл №1
Афаліна
65,90
Економія при броні: -1,98 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 44/22
2.5 км
БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ ЛІКОЛ розчин водно-спиртовий 1 % флакон-олівець 5 мл №1
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Вокзальна, 2
2.6 км
БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ ЛІКОЛ розчин водно-спиртовий 1 % флакон-олівець 5 мл №1
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ ЛІКОЛ розчин водно-спиртовий 1 % флакон-олівець 5 мл №1
44,60
Економія при броні: -11,53 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Брюллова, 1-А
3.1 км
БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ ЛІКОЛ розчин водно-спиртовий 1 % флакон-олівець 5 мл №1