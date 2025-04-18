Брильянтовий зелений (Brilliant green)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 57 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ ЛІКОЛ розчин водно-спиртовий 1 % флакон-олівець 5 мл №1
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ ЛІКОЛ розчин водно-спиртовий 1 % флакон-олівець 5 мл №1
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ФЛАКОН-МАРКЕР ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА НАНЕСЕННЯ РОЗЧИНІВ ЗОВНІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ FLOMED® - БРИЛЬЯНТОВОГО ЗЕЛЕНОГО 3 мл №1
Афаліна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ ЛІКОЛ розчин водно-спиртовий 1 % флакон-олівець 5 мл №1
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
1.6 км
БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ ЛІКОЛ розчин водно-спиртовий 1 % флакон-олівець 5 мл №1
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ ЛІКОЛ розчин водно-спиртовий 1 % флакон-олівець 5 мл №1
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ ЛІКОЛ розчин водно-спиртовий 1 % флакон-олівець 5 мл №1
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ ЛІКОЛ розчин водно-спиртовий 1 % флакон-олівець 5 мл №1
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Мироносицька, 97
2.5 км
БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ ЛІКОЛ розчин водно-спиртовий 1 % флакон-олівець 5 мл №1
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
3.4 км
БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ ЛІКОЛ розчин водно-спиртовий 1 % флакон-олівець 5 мл №1
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Селянська, 24
4.1 км
БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ ЛІКОЛ розчин водно-спиртовий 1 % флакон-олівець 5 мл №1
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
4.3 км
БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ ЛІКОЛ розчин водно-спиртовий 1 % флакон-олівець 5 мл №1
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Ахієзерів, 36
4.3 км
БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ ЛІКОЛ розчин водно-спиртовий 1 % флакон-олівець 5 мл №1
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ ЛІКОЛ розчин водно-спиртовий 1 % флакон-олівець 5 мл №1
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Григорівське, 32
4.5 км
БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ ЛІКОЛ розчин водно-спиртовий 1 % флакон-олівець 5 мл №1
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 64
4.7 км
БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ ЛІКОЛ розчин водно-спиртовий 1 % флакон-олівець 5 мл №1
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
4.7 км
ФЛАКОН-МАРКЕР ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА НАНЕСЕННЯ РОЗЧИНІВ ЗОВНІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ FLOMED® - БРИЛЬЯНТОВОГО ЗЕЛЕНОГО 3 мл №1
Афаліна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153-А
4.7 км
БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ ЛІКОЛ розчин водно-спиртовий 1 % флакон-олівець 5 мл №1
Аптека низькі ц
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Волонтерська, 68/1
4.9 км
БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ ЛІКОЛ розчин водно-спиртовий 1 % флакон-олівець 5 мл №1
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.9 км
БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ ЛІКОЛ розчин водно-спиртовий 1 % флакон-олівець 5 мл №1