Київ
Про товар
Ціни
Комплект для діалізу (Dialysis kit)
Комплект для діалізу (Dialysis kit)
Харків
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Енергетиків, 14-А
433.4 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДІАЛІЗУ ZDD11F20 №1
Балтон
1448,60
Економія при броні:
-0,10 грн
1448,50
грн
Забронювати
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 5
824.5 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДІАЛІЗУ ZDD11F20 №1
Балтон
1565,50
грн
Забронювати
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню