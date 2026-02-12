Одеса
Ланцети име-ДС (Lancets i-ds)

Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Одеса
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
0.7 км
ЛАНЦЕТИ IME-DC №100
IME-DC
100,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 71
0.9 км
ЛАНЦЕТИ IME-DC №100
IME-DC
100,00 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
2.2 км
ЛАНЦЕТИ IME-DC №100
IME-DC
95,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
5.6 км
ЛАНЦЕТИ IME-DC №100
IME-DC
115,01
Економія при броні: -5,56 грн
109,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
12.0 км
ЛАНЦЕТИ IME-DC №100
IME-DC
114,59
Економія при броні: -5,14 грн
109,45 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 2
13.2 км
ЛАНЦЕТИ IME-DC №100
IME-DC
100,00 грн
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 7/23-Н
20.1 км
ЛАНЦЕТИ IME-DC №100
IME-DC
100,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Б
20.7 км
ЛАНЦЕТИ IME-DC №100
IME-DC
123,10
Економія при броні: -5,90 грн
117,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 1-А
43.8 км
ЛАНЦЕТИ IME-DC №100
IME-DC
123,10
Економія при броні: -5,90 грн
117,20 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
105.9 км
ЛАНЦЕТИ IME-DC №100
IME-DC
100,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 18/1
112.3 км
ЛАНЦЕТИ IME-DC №100
IME-DC
100,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 56-А/1
113.2 км
ЛАНЦЕТИ IME-DC №100
IME-DC
200,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 23
140.8 км
ЛАНЦЕТИ IME-DC №100
IME-DC
123,10
Економія при броні: -5,90 грн
117,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Гордієнка Костя, 12
141.0 км
ЛАНЦЕТИ IME-DC №100
IME-DC
123,10
Економія при броні: -5,90 грн
117,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Балта, вул. Любомирська, 177
182.4 км
ЛАНЦЕТИ IME-DC №100
IME-DC
115,59
Економія при броні: -6,14 грн
109,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, вул. Торгова, 58-А
193.6 км
ЛАНЦЕТИ IME-DC №100
IME-DC
124,20
Економія при броні: -7,00 грн
117,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Компаніївка, вул. Вишнева, 11-В
226.0 км
ЛАНЦЕТИ IME-DC №100
IME-DC
123,60
Економія при броні: -6,40 грн
117,20 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 42
226.8 км
ЛАНЦЕТИ IME-DC №100
IME-DC
200,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
227.6 км
ЛАНЦЕТИ IME-DC №100
IME-DC
200,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
249.7 км
ЛАНЦЕТИ IME-DC №100
IME-DC
200,00 грн
