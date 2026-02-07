Львів
Ланцети име-ДС (Lancets i-ds)
Доступно в 1 аптеках у Львів
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.7 км
ЛАНЦЕТИ IME-DC №100
IME-DC
123,00
Економія при броні:
-4,80 грн
118,20
грн
Забронювати
В містах поряд
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, просп. Шевченка Тараса, 21
63.5 км
ЛАНЦЕТИ IME-DC №100
IME-DC
99,70
грн
Забронювати
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
69.9 км
ЛАНЦЕТИ IME-DC №100
IME-DC
99,70
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 16-Д
78.5 км
ЛАНЦЕТИ IME-DC №100
IME-DC
115,76
Економія при броні:
-6,31 грн
109,45
грн
Забронювати
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 1
98.9 км
ЛАНЦЕТИ IME-DC №100
IME-DC
99,70
грн
Забронювати
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Дружби, 10
99.0 км
ЛАНЦЕТИ IME-DC №100
IME-DC
99,70
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Почаїв, вул. Шевченка Тараса, 7
107.7 км
ЛАНЦЕТИ IME-DC №100
IME-DC
124,20
Економія при броні:
-6,00 грн
118,20
грн
Забронювати
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Миру, 5
116.1 км
ЛАНЦЕТИ IME-DC №100
IME-DC
124,20
Економія при броні:
-6,00 грн
118,20
грн
Забронювати
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, бульв. Вишневецького Дмитра, 9
119.6 км
ЛАНЦЕТИ IME-DC №100
IME-DC
124,20
Економія при броні:
-6,00 грн
118,20
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Київська, 7-Д
119.9 км
ЛАНЦЕТИ IME-DC №100
IME-DC
100,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
120.4 км
ЛАНЦЕТИ IME-DC №100
IME-DC
200,00
грн
Забронювати
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Великий Омеляник, вул. Володимирська, 91
134.2 км
ЛАНЦЕТИ IME-DC №100
IME-DC
99,70
грн
Забронювати
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
138.1 км
ЛАНЦЕТИ IME-DC №100
IME-DC
99,70
грн
Забронювати
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Луцьк, вул. Захисників України, 47
140.6 км
ЛАНЦЕТИ IME-DC №100
IME-DC
99,70
грн
Забронювати
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:15
Олика, вул. Шевченка Тараса, 33
160.2 км
ЛАНЦЕТИ IME-DC №100
IME-DC
99,70
грн
Забронювати
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 1
160.4 км
ЛАНЦЕТИ IME-DC №100
IME-DC
99,70
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Коломия, вул. Мазепи Івана, 135/2
163.9 км
ЛАНЦЕТИ IME-DC №100
IME-DC
124,20
Економія при броні:
-6,00 грн
118,20
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Коломия, вул. Мазепи Івана, 161
164.0 км
ЛАНЦЕТИ IME-DC №100
IME-DC
124,20
Економія при броні:
-6,00 грн
118,20
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Базарна, 8
180.0 км
ЛАНЦЕТИ IME-DC №100
IME-DC
123,20
Економія при броні:
-5,00 грн
118,20
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Хасевича Ніла, 1
180.2 км
ЛАНЦЕТИ IME-DC №100
IME-DC
124,20
Економія при броні:
-6,00 грн
118,20
грн
Забронювати
