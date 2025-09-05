Київ
Контрацептив Т Cu 380 Плюс SMB (Anticonvulsant Juno bio-t)
Контрацептив Т Cu 380 Плюс SMB (Anticonvulsant Juno bio-t)
Вінниця
(адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Вінниця
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
2.9 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Синтез
533,50
грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 3
73.4 км
Синтез
571,16
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
110.4 км
Синтез
533,50
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Перемоги, 53
114.9 км
Синтез
533,50
грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
154.9 км
Синтез
440,00
Економія при броні:
-13,20 грн
426,80
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
188.5 км
Синтез
533,50
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
194.4 км
Синтез
533,50
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
197.9 км
Синтез
546,00
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
200.5 км
Синтез
1051,00
Економія при броні:
-74,00 грн
977,00
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
201.1 км
Синтез
1051,00
Економія при броні:
-74,00 грн
977,00
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
202.7 км
Синтез
1051,00
Економія при броні:
-74,00 грн
977,00
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
206.8 км
Синтез
1051,00
Економія при броні:
-74,00 грн
977,00
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Головатого, 20
215.5 км
Синтез
1051,00
Економія при броні:
-74,00 грн
977,00
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
217.6 км
Синтез
1051,00
Економія при броні:
-74,00 грн
977,00
грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
218.0 км
Синтез
1051,00
Економія при броні:
-74,00 грн
977,00
грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
259.6 км
Синтез
460,00
грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
260.6 км
Синтез
1042,00
Економія при броні:
-74,00 грн
968,00
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 15-Д
265.4 км
Синтез
571,16
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 52
277.8 км
Синтез
571,16
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Володимирець, вул. Соборна, 33
294.8 км
Синтез
533,50
грн
