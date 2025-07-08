Контрацептив Т Cu 380 Плюс SMB (Anticonvulsant Juno bio-t)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 159
1.4 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 52
114.1 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
203.0 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
440,00
Економія при броні: -13,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
219.5 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Володимирець, вул. Соборна, 33
231.0 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 3
327.1 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
327.3 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Перемоги, 53
333.9 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Коростень, вул. Грушевського, 20
350.3 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
440,00
Економія при броні: -13,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
462.6 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
465.6 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
466.0 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
475.3 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
1106,00
Економія при броні: -129,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
476.3 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
1106,00
Економія при броні: -111,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 15-Д
532.6 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бессарабське, вул. Центральна, 61-З
557.4 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
580.8 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
582.2 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
1097,00
Економія при броні: -111,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Мена, вул. Героїв АТО, 4
606.7 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
618.6 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург