Контрацептив Т Cu 380 Плюс SMB (Anticonvulsant Juno bio-t)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
3.3 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
4.1 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
1106,00
Економія при броні: -129,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
1106,00
Економія при броні: -111,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
10.6 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 15-Д
68.6 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Перемоги, 53
134.6 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Коростень, вул. Грушевського, 20
143.5 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
440,00
Економія при броні: -13,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 3
151.5 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
157.1 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
159.5 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
1151,00
Економія при броні: -115,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Мена, вул. Героїв АТО, 4
168.0 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
200.9 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Власівка, вул. Східна, 5-Б
248.0 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
265.4 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
440,00
Економія при броні: -13,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
275.9 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 35
301.1 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
303.1 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
1060,00
Економія при броні: -93,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Ярослава Мудрого, 50
304.9 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Володимирець, вул. Соборна, 33
325.4 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург