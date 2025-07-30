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Контрацептив Т Cu 380 Плюс SMB (Anticonvulsant Juno bio-t)
Контрацептив Т Cu 380 Плюс SMB (Anticonvulsant Juno bio-t)
Харків
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Зачиняється за 1 хв
Полтава, вул. Мазепи Івана, 35
133.7 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Синтез
514,66
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Суми, вул. Ярослава Мудрого, 50
145.2 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Синтез
514,66
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Власівка, вул. Східна, 5-Б
234.3 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Синтез
514,66
грн
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Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
306.7 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Синтез
460,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Мена, вул. Героїв АТО, 4
330.8 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Синтез
514,66
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Бобровиця, вул. Незалежності, 15-Д
354.7 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Синтез
514,66
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Київ, вул. Солом'янська, 33
412.5 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Синтез
514,66
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Київ, вул. Татарська, 38-А
413.1 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Синтез
514,66
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
414.5 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Синтез
514,66
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Житомир, вул. Перемоги, 53
542.3 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Синтез
514,66
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 20
548.3 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Синтез
440,00
Економія при броні:
-13,20 грн
426,80
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Бердичів, вул. Європейська, 3
548.4 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Синтез
514,66
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
564.3 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Синтез
514,66
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
567.4 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Синтез
514,66
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
667.0 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Синтез
514,66
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
672.4 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Синтез
440,00
Економія при броні:
-13,20 грн
426,80
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Володимирець, вул. Соборна, 33
728.5 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Синтез
514,66
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 52
841.4 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Синтез
514,66
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
876.2 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Синтез
533,50
грн
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