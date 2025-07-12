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Контрацептив Т Cu 380 Плюс SMB (Anticonvulsant Juno bio-t)
Контрацептив Т Cu 380 Плюс SMB (Anticonvulsant Juno bio-t)
Дніпро
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Доступно в 2 аптеках у Дніпро
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
977,00
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
9.1 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
546,16
Економія при броні:
-28,76 грн
517,40
грн
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В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.6 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
977,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
65.8 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
977,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
70.9 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
995,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
77.6 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
995,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 35
127.1 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
516,56
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
128.5 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
967,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Власівка, вул. Східна, 5-Б
142.3 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
516,56
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
236.1 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
986,00
грн
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Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
238.0 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
460,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Ярослава Мудрого, 50
272.6 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
516,56
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 15-Д
361.1 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
516,56
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
376.6 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
469,50
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
379.2 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
995,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
380.4 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
977,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 31
386.3 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
516,56
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
388.7 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
516,56
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
389.8 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
516,56
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
392.8 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Сімург
516,56
грн
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