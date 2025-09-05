Київ
Контрацептив Т Cu 380 Плюс SMB (Anticonvulsant Juno bio-t)
Контрацептив Т Cu 380 Плюс SMB (Anticonvulsant Juno bio-t)
Чернігів
(адресу не вказано)
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Мена, вул. Героїв АТО, 4
64.0 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB® модель Нормал №1
Синтез
554,00
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 15-Д
84.8 км
Синтез
Синтез
571,16
грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Синтез
Синтез
1051,00
977,00
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Синтез
Синтез
1051,00
977,00
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
Синтез
Синтез
1051,00
977,00
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
Синтез
Синтез
1051,00
977,00
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
127.3 км
Синтез
Синтез
546,00
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Головатого, 20
128.7 км
Синтез
Синтез
1051,00
977,00
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Синтез
Синтез
1051,00
977,00
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
Синтез
Синтез
1051,00
977,00
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
132.2 км
Синтез
Синтез
533,50
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
138.7 км
Синтез
Синтез
533,50
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Перемоги, 53
230.4 км
Синтез
Синтез
533,50
грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
234.7 км
Синтез
Синтез
460,00
грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
237.1 км
Синтез
Синтез
1042,00
968,00
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Ярослава Мудрого, 50
252.4 км
Синтез
Синтез
533,50
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 3
261.1 км
Синтез
Синтез
571,16
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Власівка, вул. Східна, 5-Б
300.5 км
Синтез
Синтез
546,00
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременчук, перех. Покровська / Старшого Лейтенанта Кагала, 15/34
309.9 км
Синтез
Синтез
840,77
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 35
312.7 км
Синтез
Синтез
571,16
грн
