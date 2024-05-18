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АПТЕЧКА АВТОМОБІЛЬНА-1 , №1 - Харків (193016) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Червоноград, вул. Сокальська, 12
Всього: упаковка (1)
597,70 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Щурата, 5/7
Всього: упаковка (1)
554,60 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Замарстинівська, 178
Всього: упаковка (1)
788,70 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: упаковка (1)
836,20 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
573,10 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
523,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Суботівська, 2-А
Всього: упаковка (1)
523,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Патона, 9/4
Всього: упаковка (1)
817,20 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Сколе, пл. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
542,30 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом