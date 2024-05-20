Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиПластирпластирі спеціальніFAMILY PLAST ПЕРЦЕВИЙ ПЛАСТИР ПЕРФОРОВАНИЙЦіни в аптеках

FAMILY PLAST ПЕРЦЕВИЙ ПЛАСТИР ПЕРФОРОВАНИЙ 12 см х 18 см, №1 - Запоріжжя (414616) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
26,75
Економія: -1,14 грн
25,61 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
Всього: упаковка (8)
21,04
Економія: -2,22 грн
18,82 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (5)
26,61
Економія: -1,00 грн
25,61 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Бульварна, 27
Всього: упаковка (25)
30,71
Економія: -2,90 грн
27,81 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Временна, 2
Всього: упаковка (2)
28,91
Економія: -6,63 грн
22,28 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (1)
28,41
Економія: -1,26 грн
27,15 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 35
Всього: упаковка (11)
29,62
Економія: -1,73 грн
27,89 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 75/2
Всього: упаковка (2)
21,13
Економія: -1,39 грн
19,74 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Всього: упаковка (19)
19,00
Економія: -0,88 грн
18,12 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Київська, 5-А
Всього: упаковка (2)
21,98
Економія: -2,66 грн
19,32 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Всього: упаковка (1)
29,32
Економія: -3,44 грн
25,88 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
Всього: упаковка (8)
28,38
Економія: -14,28 грн
14,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (11)
21,40
Економія: -1,83 грн
19,57 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Козацька, 1/1
Всього: упаковка (1)
21,81
Економія: -2,43 грн
19,38 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Пастерівська, 106/3
Всього: упаковка (1)
21,31
Економія: -1,93 грн
19,38 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Британська, 1
Всього: упаковка (4)
21,13
Економія: -2,07 грн
19,06 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Ромни, вул. Руденка, 10/1
Всього: упаковка (5)
26,83
Економія: -2,22 грн
24,61 грн
Свк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (7)
29,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 65
Всього: упаковка (1)
27,76
Економія: -2,07 грн
25,69 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (3)
28,45
Економія: -14,35 грн
14,10 грн