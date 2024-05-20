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FAMILY PLAST ПЕРЦЕВИЙ ПЛАСТИР ПЕРФОРОВАНИЙ 12 см х 10 см, №1 - Запоріжжя (414613) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (2)
22,72
Економія: -2,26 грн
20,46 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
Всього: упаковка (39)
22,95
Економія: -2,49 грн
20,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
Всього: упаковка (14)
23,05
Економія: -3,18 грн
19,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (2)
23,32
Економія: -3,43 грн
19,89 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (12)
24,73
Економія: -4,84 грн
19,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Ювілейний, 29-А
Всього: упаковка (9)
21,54
Економія: -1,54 грн
20,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
Всього: упаковка (28)
19,99
Економія: -0,76 грн
19,23 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (23)
21,80
Економія: -0,80 грн
21,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Всього: упаковка (1)
20,79
Економія: -1,34 грн
19,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 46
Всього: упаковка (21)
21,64
Економія: -0,89 грн
20,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (33)
21,56
Економія: -0,96 грн
20,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
Всього: упаковка (40)
22,62
Економія: -1,02 грн
21,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Миру, 63-А
Всього: упаковка (1)
21,25
Економія: -2,43 грн
18,82 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (10)
13,68
Економія: -0,80 грн
12,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Обухівка, вул. Центральна, 71
Всього: упаковка (1)
21,16
Економія: -2,86 грн
18,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
Всього: упаковка (1)
22,45
Економія: -2,15 грн
20,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Покров, вул. Торгова, 54/2
Всього: упаковка (14)
22,32
Економія: -2,02 грн
20,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Соборна, 18-А
Всього: упаковка (1)
22,76
Економія: -2,26 грн
20,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 39
Всього: упаковка (4)
17,58
Економія: -1,13 грн
16,45 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
Всього: упаковка (12)
22,96
Економія: -4,47 грн
18,49 грн