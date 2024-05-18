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FAMILY PLAST ПЕРЦЕВИЙ ПЛАСТИР ПЕРФОРОВАНИЙ 12 см х 10 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (414613) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (23)
21,78
Економія: -0,78 грн
21,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
Всього: упаковка (28)
20,43
Економія: -1,20 грн
19,23 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (33)
21,67
Економія: -1,07 грн
20,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
Всього: упаковка (40)
23,07
Економія: -1,47 грн
21,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Всього: упаковка (1)
20,26
Економія: -0,81 грн
19,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Миру, 63-А
Всього: упаковка (1)
20,74
Економія: -0,74 грн
20,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (10)
13,57
Економія: -0,69 грн
12,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 46
Всього: упаковка (21)
21,59
Економія: -0,84 грн
20,75 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Обухівка, вул. Центральна, 71
Всього: упаковка (1)
21,86
Економія: -3,56 грн
18,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Кам'янське, вул. Соборна, 18-А
Всього: упаковка (1)
22,52
Економія: -2,02 грн
20,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
Всього: упаковка (39)
22,64
Економія: -2,18 грн
20,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Ювілейний, 29-А
Всього: упаковка (9)
22,22
Економія: -2,22 грн
20,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (2)
23,06
Економія: -2,60 грн
20,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
Всього: упаковка (6)
23,35
Економія: -3,75 грн
19,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (2)
23,71
Економія: -3,82 грн
19,89 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (12)
24,46
Економія: -4,57 грн
19,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
Всього: упаковка (1)
22,81
Економія: -2,51 грн
20,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Покров, вул. Торгова, 54/2
Всього: упаковка (14)
22,44
Економія: -2,14 грн
20,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 39
Всього: упаковка (4)
17,04
Економія: -0,59 грн
16,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Всього: упаковка (18)
13,35
Економія: -0,47 грн
12,88 грн