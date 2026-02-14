Одеса
Лезо Гранум стерильне (Lezviye Granum steril'noye)
Доступно в 2 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Судобудівельна, 1
5.0 км
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ ГРАНУМ З ВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ СТЕРИЛЬНЕ 21 №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
5,17
грн
Забронювати
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Шевченка, 12
445.7 км
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ ГРАНУМ З ВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ СТЕРИЛЬНЕ 21 №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
5,45
грн
Забронювати
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
618.4 км
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ ГРАНУМ З ВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ СТЕРИЛЬНЕ 20 №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
4,00
грн
Забронювати
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Максимовича, 11
619.3 км
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ ГРАНУМ З ВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ СТЕРИЛЬНЕ 20 №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
4,50
грн
Забронювати
