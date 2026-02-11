Львів
Про товар
Ціни
Лезо Гранум стерильне (Lezviye Granum steril'noye)
Лезо Гранум стерильне (Lezviye Granum steril'noye)
Львів
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 2 аптеках у Львів
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Медової Печери, 1
3.6 км
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ ГРАНУМ З ВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ СТЕРИЛЬНЕ 20 №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
4,00
грн
Забронювати
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Максимовича, 11
5.1 км
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ ГРАНУМ З ВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ СТЕРИЛЬНЕ 20 №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
4,50
грн
Забронювати
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Шевченка, 12
335.1 км
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ ГРАНУМ З ВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ СТЕРИЛЬНЕ 21 №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
5,64
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Судобудівельна, 1
625.4 км
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ ГРАНУМ З ВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ СТЕРИЛЬНЕ 21 №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
5,35
грн
Забронювати
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню