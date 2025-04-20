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Голка ін'єкційна Alexpharm (Igla in"yektsionnaya Alexpharm)
Голка ін'єкційна Alexpharm (Igla in"yektsionnaya Alexpharm)
Запоріжжя
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Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
67.5 км
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 18G (1,2 х 40 мм) №1
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
2,13
Економія при броні:
-0,14 грн
1,99
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
81.7 км
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 40 мм) №1
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
1,00
грн
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Авіценна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
279.0 км
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 18G (1,2 х 40 мм) №1
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
1,00
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
470.1 км
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 40 мм) №1
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
0,75
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
562.2 км
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 40 мм) №1
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
2,00
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
742.2 км
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 21G (0,8 х 40 мм) №1
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
0,90
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Голоби, вул. Незалежності, 13
816.2 км
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 21G (0,8 х 40 мм) №1
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
0,90
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Любешів, вул. Незалежності, 3
817.5 км
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 40 мм) №1
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
0,90
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Цілодобово
Локачі, вул. Франка Івана, 19
827.0 км
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 40 мм) №1
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
0,90
грн
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ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 21G (0,8 х 40 мм) №1
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
0,90
грн
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ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 18G (1,2 х 40 мм) №1
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
1,10
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Вітовського, 22
841.1 км
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 18G (1,2 х 40 мм) №1
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
1,10
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Чернігів, вул. Волковича, 25
495.1 км
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 40 мм) №1
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
Ірфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
521.9 км
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 40 мм) №1
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 23G (0,6 х 30 мм) №1
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
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