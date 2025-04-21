Київ
Голка ін'єкційна Alexpharm (Igla in"yektsionnaya Alexpharm)

Голка ін'єкційна Alexpharm (Igla in"yektsionnaya Alexpharm)

Вінниця (адресу не вказано)
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В містах поряд
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
53.1 км
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 40 мм) №1
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
2,00 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
193.4 км
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 40 мм) №1
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
0,75 грн
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
237.2 км
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 21G (0,8 х 40 мм) №1
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
0,90 грн
Авіценна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
265.9 км
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 18G (1,2 х 40 мм) №1
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
1,00 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Голоби, вул. Незалежності, 13
322.0 км
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 21G (0,8 х 40 мм) №1
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
0,90 грн
Волиньфарм
Відчинено
Цілодобово
Локачі, вул. Франка Івана, 19
322.0 км
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 40 мм) №1
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
0,90 грн
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 21G (0,8 х 40 мм) №1
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
0,90 грн
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 18G (1,2 х 40 мм) №1
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
1,10 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Вітовського, 22
347.2 км
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 18G (1,2 х 40 мм) №1
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
1,10 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Любешів, вул. Незалежності, 3
351.4 км
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 40 мм) №1
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
0,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
450.1 км
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 40 мм) №1
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
1,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
488.5 км
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 18G (1,2 х 40 мм) №1
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
2,06
Економія при броні: -0,07 грн
1,99 грн
Ірфарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
126.4 км
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 40 мм) №1
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 23G (0,6 х 30 мм) №1
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
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