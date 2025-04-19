Голка ін'єкційна Alexpharm (Igla in"yektsionnaya Alexpharm)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Дніпро
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
7.8 км
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 18G (1,2 х 40 мм) №1
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
2,08
Економія при броні: -0,09 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
109.4 км
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 40 мм) №1
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
Авіценна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
228.9 км
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 18G (1,2 х 40 мм) №1
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
415.3 км
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 40 мм) №1
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
525.3 км
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 40 мм) №1
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
700.7 км
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 21G (0,8 х 40 мм) №1
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Любешів, вул. Незалежності, 3
766.9 км
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 40 мм) №1
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Голоби, вул. Незалежності, 13
770.9 км
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 21G (0,8 х 40 мм) №1
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
Волиньфарм
Локачі, вул. Франка Івана, 19
784.6 км
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 40 мм) №1
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 21G (0,8 х 40 мм) №1
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 18G (1,2 х 40 мм) №1
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Вітовського, 22
795.4 км
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 18G (1,2 х 40 мм) №1
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Волковича, 25
430.6 км
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 22G (0,7 х 40 мм) №1
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
Ірфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
473.9 км
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 23G (0,6 х 30 мм) №1
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД