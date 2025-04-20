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Гірчичник-пакет Козаки (Gorchichnik-paket Kozaki)
Гірчичник-пакет Козаки (Gorchichnik-paket Kozaki)
Запоріжжя
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 22-Д
62.7 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
15,02
Економія при броні:
-0,94 грн
14,08
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
74.3 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
14,92
Економія при броні:
-0,84 грн
14,08
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
289.1 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні:
-0,39 грн
12,46
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
425.0 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні:
-0,39 грн
12,46
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
429.2 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні:
-0,39 грн
12,46
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
431.5 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
13,30
Економія при броні:
-0,40 грн
12,90
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лісники, вул. Ватутіна, 164-А
433.5 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,82
Економія при броні:
-0,38 грн
12,44
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
434.1 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні:
-0,39 грн
12,46
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
434.3 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
13,30
Економія при броні:
-0,40 грн
12,90
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
434.9 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,82
Економія при броні:
-0,38 грн
12,44
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
436.2 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
13,30
Економія при броні:
-0,40 грн
12,90
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
438.0 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні:
-0,39 грн
12,46
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
441.5 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні:
-0,39 грн
12,46
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
441.7 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
13,30
Економія при броні:
-0,40 грн
12,90
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
442.2 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,82
Економія при броні:
-0,38 грн
12,44
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
442.4 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
18,60
Економія при броні:
-6,08 грн
12,52
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
442.8 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні:
-0,39 грн
12,46
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 32-Б
443.4 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні:
-0,39 грн
12,46
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
443.5 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні:
-0,39 грн
12,46
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
443.6 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
13,30
Економія при броні:
-0,40 грн
12,90
грн
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