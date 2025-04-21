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Гірчичник-пакет Козаки (Gorchichnik-paket Kozaki)
Гірчичник-пакет Козаки (Gorchichnik-paket Kozaki)
Вінниця
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Бердичів, вул. Червона, 14
74.0 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,50
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Бердичів, вул. Житомирська, 38
74.2 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
13,00
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Раскової, 1
75.9 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
10,50
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 89
109.4 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
14,40
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 25
111.4 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
14,50
Економія при броні:
-0,10 грн
14,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Львівське, 8/1
113.3 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
14,50
Економія при броні:
-0,10 грн
14,40
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
126.0 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
13,00
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
146.7 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Васильків, вул. Соборна, 64/1
167.5 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні:
-0,39 грн
12,46
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Магістральна, 40
178.1 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні:
-0,39 грн
12,46
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гореничі, вул. Столична, 1
181.3 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні:
-0,39 грн
12,46
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
186.3 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
13,30
Економія при броні:
-0,40 грн
12,90
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 3
188.0 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні:
-0,39 грн
12,46
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лісники, вул. Ватутіна, 164-А
188.1 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,82
Економія при броні:
-0,38 грн
12,44
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
188.5 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
18,60
Економія при броні:
-6,08 грн
12,52
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
190.3 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,82
Економія при броні:
-0,38 грн
12,44
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Соборна, 160-В
190.7 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні:
-0,39 грн
12,46
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 32-Б
191.1 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні:
-0,39 грн
12,46
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
195.5 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
13,30
Економія при броні:
-0,40 грн
12,90
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Київ, просп. Берестейський, 24
195.6 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,82
Економія при броні:
-0,38 грн
12,44
грн
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