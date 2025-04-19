Гірчичник-пакет Козаки (Gorchichnik-paket Kozaki)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Одеса
Полімед
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Українських Героїв / Караванського Святослава, 7/36
3.7 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
344.5 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні: -0,39 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 3
393.7 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
14,69
Економія при броні: -0,61 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 22-Д
397.2 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
14,62
Економія при броні: -0,54 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 265-А
407.1 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні: -0,39 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Червона, 14
409.4 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Житомирська, 38
410.5 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
411.3 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні: -0,39 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Раскової, 1
411.9 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
421.1 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
13,30
Економія при броні: -0,40 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лісники, вул. Ватутіна, 164-А
424.2 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,82
Економія при броні: -0,38 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 89
425.7 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
427.1 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні: -0,39 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 25
427.8 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
14,50
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Львівське, 8/1
428.2 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
14,50
Економія при броні: -0,10 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Магістральна, 40
430.4 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні: -0,39 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
431.9 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
18,60
Економія при броні: -6,08 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
434.2 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні: -0,39 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 32-Б
434.7 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні: -0,39 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
435.0 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
13,30
Економія при броні: -0,40 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
435.8 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
13,30
Економія при броні: -0,40 грн