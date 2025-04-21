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Гірчичник-пакет Козаки (Gorchichnik-paket Kozaki)
Гірчичник-пакет Козаки (Gorchichnik-paket Kozaki)
Кривий Ріг
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 3
136.5 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
14,92
Економія при броні:
-0,84 грн
14,08
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 22-Д
141.5 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
15,02
Економія при броні:
-0,94 грн
14,08
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
196.9 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні:
-0,39 грн
12,46
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
334.0 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні:
-0,39 грн
12,46
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
334.8 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
13,30
Економія при броні:
-0,40 грн
12,90
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
334.9 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні:
-0,39 грн
12,46
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
337.1 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні:
-0,39 грн
12,46
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лісники, вул. Ватутіна, 164-А
337.4 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,82
Економія при броні:
-0,38 грн
12,44
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
341.4 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
13,30
Економія при броні:
-0,40 грн
12,90
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
341.8 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні:
-0,39 грн
12,46
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
343.1 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
13,30
Економія при броні:
-0,40 грн
12,90
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
346.1 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,82
Економія при броні:
-0,38 грн
12,44
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
346.7 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
18,60
Економія при броні:
-6,08 грн
12,52
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
347.6 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні:
-0,39 грн
12,46
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
347.7 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
13,30
Економія при броні:
-0,40 грн
12,90
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
348.2 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,82
Економія при броні:
-0,38 грн
12,44
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 32-Б
348.3 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні:
-0,39 грн
12,46
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
350.0 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
13,30
Економія при броні:
-0,40 грн
12,90
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
351.0 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні:
-0,39 грн
12,46
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
351.3 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
18,70
Економія при броні:
-6,17 грн
12,53
грн
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