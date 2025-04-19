Гірчичник-пакет Козаки (Gorchichnik-paket Kozaki)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
5.8 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
14,94
Економія при броні: -0,86 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 22-Д
13.7 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
14,75
Економія при броні: -0,67 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
238.6 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні: -0,39 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
369.5 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні: -0,39 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
375.0 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні: -0,39 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
378.3 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
13,30
Економія при броні: -0,40 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
378.3 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,82
Економія при броні: -0,38 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
379.0 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні: -0,39 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
379.4 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
13,30
Економія при броні: -0,40 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лісники, вул. Ватутіна, 164-А
380.0 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,82
Економія при броні: -0,38 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
381.4 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
13,30
Економія при броні: -0,40 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
386.8 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні: -0,39 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
386.9 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні: -0,39 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
387.2 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
13,30
Економія при броні: -0,40 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
387.3 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні: -0,39 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
387.7 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,82
Економія при броні: -0,38 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
387.9 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні: -0,39 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
388.7 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
18,60
Економія при броні: -6,08 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
388.8 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
13,30
Економія при броні: -0,40 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 32-Б
389.3 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні: -0,39 грн