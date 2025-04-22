Гірчичник-пакет Козаки (Gorchichnik-paket Kozaki)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні: -0,39 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Хотянівка, вул. Валова, 2-В
112.3 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні: -0,39 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Бровари, вул. Київська, 241
114.7 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,82
Економія при броні: -0,38 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
120.6 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні: -0,39 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 46
121.4 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні: -0,39 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
122.6 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні: -0,39 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Юнкерова Миколи, 92-А
124.5 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,82
Економія при броні: -0,38 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
126.2 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,82
Економія при броні: -0,38 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
127.9 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
18,40
Економія при броні: -6,07 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Проліски, вул. Броварська, 2-А
127.9 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні: -0,39 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, шосе Харківське, 168
128.2 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні: -0,39 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
129.0 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
18,70
Економія при броні: -6,17 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
129.4 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
13,30
Економія при броні: -0,40 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Берестейський, 24
129.7 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,82
Економія при броні: -0,38 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Ірпінь, вул. Соборна, 160-В
129.9 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні: -0,39 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
130.1 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,82
Економія при броні: -0,38 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
130.4 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
13,30
Економія при броні: -0,40 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
130.5 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
13,30
Економія при броні: -0,40 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
131.4 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,85
Економія при броні: -0,39 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
131.7 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медична Виробнича Компанія
12,82
Економія при броні: -0,38 грн