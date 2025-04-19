Київ
Про товар
Ціни
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" (Kanyulya vnutryvennaya s ynektsyonnym portom Aleksfarm)
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" (Kanyulya vnutryvennaya s ynektsyonnym portom Aleksfarm)
Дніпро
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Верхівцеве, вул. Українська, 1
53.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 22G (0,9 х 25 мм) №1
Global Medikit
15,62
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
64.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 20G (1,1 х 32 мм) №1
Global Medikit
15,61
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
70.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 24G (0,7 х 19 мм) №1
Global Medikit
15,57
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 28-Б
71.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 24G (0,7 х 19 мм) №1
Global Medikit
15,61
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сахновщина, вул. Південно-Вокзальна, 9
101.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 24G (0,7 х 19 мм) №1
Global Medikit
15,56
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 3-А
115.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 18G (1,3 х 45 мм) №1
Global Medikit
15,61
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Краснопавлівка, вул. Мікрорайон, 1-А
124.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 22G (0,9 х 25 мм) №1
Global Medikit
15,61
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, перех. Великотирнівська / Мазепи Івана, 12/50
127.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 18G (1,3 х 45 мм) №1
Global Medikit
15,60
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 64-Д
129.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 24G (0,7 х 19 мм) №1
Global Medikit
15,60
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Златопіль, вул. Ринкова, 23
138.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 22G (0,9 х 25 мм) №1
Global Medikit
15,55
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Скороходове, вул. Миру, 7-Б
146.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 20G (1,1 х 32 мм) №1
Global Medikit
15,62
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Глобине, вул. Виноградна, 11
160.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 24G (0,7 х 19 мм) №1
Global Medikit
15,64
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ков'яги, вул. Привокзальна, 2
167.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 24G (0,7 х 19 мм) №1
Global Medikit
15,61
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Опішня, вул. Перемоги, 4
168.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 22G (0,9 х 25 мм) №1
Global Medikit
15,58
грн
Забронювати
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 20G (1,1 х 32 мм) №1
Global Medikit
15,58
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Семенівка, вул. Незалежності, 52-А
181.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 20G (1,1 х 32 мм) №1
Global Medikit
15,55
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Покотилівка, вул. Незалежності, 58
183.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 18G (1,3 х 45 мм) №1
Global Medikit
15,57
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Пісочин, вул. Беліменків, 4-А
186.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 18G (1,3 х 45 мм) №1
Global Medikit
15,57
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Ізюм, вул. Гайдамацька, 5-В
188.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 22G (0,9 х 25 мм) №1
Global Medikit
15,56
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Пересічне, перех. Сумський шлях / Чкалова, 146/1
188.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 22G (0,9 х 25 мм) №1
Global Medikit
15,62
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
192.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 18G (1,3 х 45 мм) №1
Global Medikit
15,54
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню