Київ (адресу не вказано)
Доступно в 82 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1227,13
Економія при броні: -74,92 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1207,79
Економія при броні: -55,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1196,91
Економія при броні: -44,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1205,09
Економія при броні: -52,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1209,42
Економія при броні: -57,21 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1209,53
Економія при броні: -57,32 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1170,00
Економія при броні: -46,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1223,89
Економія при броні: -71,68 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.6 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1207,91
Економія при броні: -55,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1263,90
Економія при броні: -89,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
2.8 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1226,21
Економія при броні: -74,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Коперника, 2-А
2.9 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1217,29
Економія при броні: -65,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1142,18
Економія при броні: -46,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 23
3.4 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1198,41
Економія при броні: -46,20 грн