Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1231,65
Економія при броні: -79,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
12.0 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1204,44
Економія при броні: -52,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
29.6 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1054,12
Економія при броні: -58,15 грн
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
61.3 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1219,00
Економія при броні: -107,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 52
84.0 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1219,00
Економія при броні: -97,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188
84.2 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1219,00
Економія при броні: -107,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
84.9 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1219,00
Економія при броні: -107,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
85.5 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1219,00
Економія при броні: -107,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Лінника Михайла, 45
104.9 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1202,12
Економія при броні: -49,91 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
106.6 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1219,00
Економія при броні: -97,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
107.6 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1219,00
Економія при броні: -97,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1219,00
Економія при броні: -107,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
107.8 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1229,10
Економія при броні: -76,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
108.3 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1135,20
Економія при броні: -39,64 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
108.4 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1216,83
Економія при броні: -64,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 31-А
108.4 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1010,56
Економія при броні: -62,32 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
108.6 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1219,00
Економія при броні: -97,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
108.6 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1219,00
Економія при броні: -107,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
108.7 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1235,24
Економія при броні: -83,03 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
112.6 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1219,00
Економія при броні: -107,00 грн