Харків (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках у Харків
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1220,31
Економія при броні: -67,65 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1201,77
Економія при броні: -49,56 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1232,88
Економія при броні: -85,35 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
3.4 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
3.4 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
3.4 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1177,92
Економія при броні: -82,36 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 64
5.2 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Харків, просп. Науки, 64
5.3 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1206,93
Економія при броні: -59,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
6.2 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1190,90
Економія при броні: -43,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
6.2 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1208,84
Економія при броні: -56,18 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 1-А
6.2 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1222,74
Економія при броні: -70,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
6.4 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1222,04
Економія при броні: -74,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
7.1 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1149,08
Економія при броні: -53,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Харків, просп. Ювілейний, 74
7.4 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1236,99
Економія при броні: -84,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
7.9 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1228,38
Економія при броні: -80,85 грн