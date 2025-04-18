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Інстілан (Ynstylan)

Інстілан (Ynstylan)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 24 аптеках у Харків
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1451,67 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1300,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1220,31
Економія при броні: -67,65 грн
1152,66 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1325,10 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1321,97 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1201,77
Економія при броні: -49,56 грн
1152,21 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1232,88
Економія при броні: -85,35 грн
1147,53 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
3.4 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1272,39 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
3.4 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1270,78 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
3.4 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1386,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1177,92
Економія при броні: -82,36 грн
1095,56 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 64
5.2 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1308,68 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Харків, просп. Науки, 64
5.3 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1206,93
Економія при броні: -59,40 грн
1147,53 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
6.2 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1190,90
Економія при броні: -43,37 грн
1147,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
6.2 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1208,84
Економія при броні: -56,18 грн
1152,66 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 1-А
6.2 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1222,74
Економія при броні: -70,08 грн
1152,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
6.4 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1222,04
Економія при броні: -74,51 грн
1147,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
7.1 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1149,08
Економія при броні: -53,52 грн
1095,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Харків, просп. Ювілейний, 74
7.4 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1236,99
Економія при броні: -84,33 грн
1152,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
7.9 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1228,38
Економія при броні: -80,85 грн
1147,53 грн
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