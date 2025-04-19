Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1203,28
Економія при броні: -51,07 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1219,00
Економія при броні: -68,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1203,16
Економія при броні: -50,95 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1195,17
Економія при броні: -42,96 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1211,75
Економія при броні: -57,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
5.5 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1210,11
Економія при броні: -57,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
6.7 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1238,94
Економія при броні: -86,73 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
6.7 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1224,24
Економія при броні: -72,03 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
7.8 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1204,32
Економія при броні: -52,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Миру, 12
8.6 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1194,94
Економія при броні: -42,73 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 19
8.9 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1220,88
Економія при броні: -68,67 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
10.2 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1200,38
Економія при броні: -48,17 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
10.5 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1213,32
Економія при броні: -60,59 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Батумська, 13
10.9 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
Хемотека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 88
4.7 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 29
7.4 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
В містах поряд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Соборна, 6-А
26.4 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1198,53
Економія при броні: -46,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Соборна, 18-А
26.6 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1198,88
Економія при броні: -46,67 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
27.2 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1219,00
Економія при броні: -68,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1219,00
Економія при броні: -68,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
32.5 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1195,87
Економія при броні: -43,66 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.6 км
ІНСТІЛАН РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ІНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ INSTYLAN розчин 0.16 % контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
1241,00
Економія при броні: -129,00 грн