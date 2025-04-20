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Джгут для внутрішньовенних маніпуляцій (Tourniquet for intravenous manipulations)
Джгут для внутрішньовенних маніпуляцій (Tourniquet for intravenous manipulations)
Запоріжжя
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Біла ромашка
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Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
434.1 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ APEXMED для дорослих №1
Apexmed International
135,55
Економія при броні:
-4,07 грн
131,48
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Білогородка, вул. Будівельна, 19
455.9 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ APEXMED для дорослих №1
Apexmed International
135,60
Економія при броні:
-4,07 грн
131,53
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
469.1 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ APEXMED для дорослих №1
Apexmed International
135,60
Економія при броні:
-4,07 грн
131,53
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 190
778.8 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ APEXMED для дорослих №1
Apexmed International
135,60
Економія при броні:
-4,07 грн
131,53
грн
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Магнолія
Відчинено
Зачиняється о 15:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
248.4 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ APEXMED одноразов. №1
Apexmed International
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 41/2
249.1 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ APEXMED одноразов. №1
Apexmed International
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 15:00
Харків, вул. Миру, 54/1
249.2 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ APEXMED одноразов. №1
Apexmed International
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 39
249.7 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ APEXMED одноразов. №1
Apexmed International
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Мукачево, вул. Лавківська, 1-К
925.2 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ APEXMED для дорослих №1
Apexmed International
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