Київ
Джгут для внутрішньовенних маніпуляцій (Tourniquet for intravenous manipulations)

Джгут для внутрішньовенних маніпуляцій (Tourniquet for intravenous manipulations)

Київ (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 4 аптеках у Київ
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
10.7 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ APEXMED для дорослих №1
Apexmed International
135,55
Економія при броні: -4,07 грн
131,48 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білогородка, вул. Будівельна, 19
21.0 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ APEXMED для дорослих №1
Apexmed International
135,60
Економія при броні: -4,07 грн
131,53 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
25.3 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ APEXMED для дорослих №1
Apexmed International
135,60
Економія при броні: -4,07 грн
131,53 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 190
448.5 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ APEXMED для дорослих №1
Apexmed International
135,60
Економія при броні: -4,07 грн
131,53 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 39
411.1 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ APEXMED одноразов. №1
Apexmed International
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 41/2
411.2 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ APEXMED одноразов. №1
Apexmed International
Магнолія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
420.6 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ APEXMED одноразов. №1
Apexmed International
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Миру, 54/1
421.3 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ APEXMED одноразов. №1
Apexmed International
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Лавківська, 1-К
605.9 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ APEXMED для дорослих №1
Apexmed International
ГоловнаКошикОбране