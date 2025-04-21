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Джгут для внутрішньовенних маніпуляцій (Tourniquet for intravenous manipulations)
Джгут для внутрішньовенних маніпуляцій (Tourniquet for intravenous manipulations)
Кривий Ріг
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
341.8 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ APEXMED для дорослих №1
Apexmed International
135,55
Економія при броні:
-4,07 грн
131,48
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білогородка, вул. Будівельна, 19
358.2 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ APEXMED для дорослих №1
Apexmed International
135,60
Економія при броні:
-4,07 грн
131,53
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
373.8 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ APEXMED для дорослих №1
Apexmed International
135,60
Економія при броні:
-4,07 грн
131,53
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 190
647.9 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ APEXMED для дорослих №1
Apexmed International
135,60
Економія при броні:
-4,07 грн
131,53
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 41/2
311.2 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ APEXMED одноразов. №1
Apexmed International
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 39
311.7 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ APEXMED одноразов. №1
Apexmed International
Магнолія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
314.5 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ APEXMED одноразов. №1
Apexmed International
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Миру, 54/1
315.5 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ APEXMED одноразов. №1
Apexmed International
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Лавківська, 1-К
792.8 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ APEXMED для дорослих №1
Apexmed International
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