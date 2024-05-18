Всі аптеки України
Медичні виробиВироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесіВироби та апарати медичніПрилади, що використовуються в лікувально-діагностичному процесіАспіраториМеханічні аспіраториГоспітальні механічні аспіраториАСПІРАТОР РАНЬОВОГО ПОЛЯЦіни в аптеках

АСПІРАТОР РАНЬОВОГО ПОЛЯ Fr 24, №1 - Харків (575462) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Перша аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
230,14 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (4)
232,01 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
243,71 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (6)
231,97 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Всього: упаковка (1)
231,56 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Всього: упаковка (5)
232,50 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Всього: упаковка (10)
231,97 грн
В інших містах:
Досвід довіра допомога
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 24/37
Всього: упаковка (7)
229,90 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Троїцька, 48
Всього: упаковка (1)
231,40 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Вокзальна, 15-А
Всього: упаковка (1)
242,85 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
230,17 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
231,12 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Пирятин, вул. Соборна, 34
Всього: упаковка (1)
230,77 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Миронівка, вул. Благовіщенська, 96
Всього: упаковка (2)
231,37 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 18 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (4)
241,24 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 18 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
241,87 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
232,61 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Здановської Юлії / Васильківська, 28/41
Всього: упаковка (4)
229,74 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (1)
235,17 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
Всього: упаковка (1)
230,32 грн