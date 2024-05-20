Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиПов'язкипов'язки для лікування ранАРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВАЦіни в аптеках

АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 6 см х 10 см з метилурацилом, №3 - Запоріжжя (735659) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (1)
391,70
Економія: -11,75 грн
379,95 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
Всього: упаковка (2)
448,70
Економія: -113,77 грн
334,93 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
Всього: упаковка (1)
443,50
Економія: -112,39 грн
331,11 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (2)
442,00
Економія: -111,96 грн
330,04 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Погреби, вул. Погребський шлях, 19
Всього: упаковка (1)
394,30
Економія: -11,83 грн
382,47 грн
Альго-фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (2)
305,00 грн
Альго-фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (2)
302,00 грн
Альго-фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: упаковка (1)
309,50 грн
Альго-фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: упаковка (1)
315,00 грн
Фармсвіт
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Мена, вул. Героїв АТО, 7
Всього: упаковка (1)
350,40 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом