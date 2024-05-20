Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено

В інших містах:

Біла ромашка Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5 Всього: упаковка (1) 391,70 Економія: -11,75 грн 379,95 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18 Всього: упаковка (2) 448,70 Економія: -113,77 грн 334,93 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А Всього: упаковка (1) 443,50 Економія: -112,39 грн 331,11 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Лаврська, 8 Всього: упаковка (2) 442,00 Економія: -111,96 грн 330,04 грн Забронювати

Біла ромашка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Погреби, вул. Погребський шлях, 19 Всього: упаковка (1) 394,30 Економія: -11,83 грн 382,47 грн Забронювати

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Княжий Затон, 4 Всього: упаковка (2) 305,00 грн

Альго-фарм Детальніше Відчинено Зачиняється за 21 хв Графік роботи Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2 Всього: упаковка (2) 302,00 грн

Альго-фарм Детальніше Відчинено Зачиняється за 21 хв Графік роботи Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А Всього: упаковка (1) 309,50 грн

Альго-фарм Детальніше Відчинено Зачиняється за 21 хв Графік роботи Київ, вул. Прилужна, 4/15 Всього: упаковка (1) 315,00 грн

Фармсвіт Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Мена, вул. Героїв АТО, 7 Всього: упаковка (1) 350,40 грн