АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 6 см х 10 см з метилурацилом, №3 - Харків (735659) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Погреби, вул. Погребський шлях, 19
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
Фармсвіт
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Мена, вул. Героїв АТО, 7
Альго-фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Альго-фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом