АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 5 см х 6 см конверт з новокаїном, №1 - Харків (735652) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Київ, шосе Харківське, 168
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Погреби, вул. Погребський шлях, 19
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Альго-фарм
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом